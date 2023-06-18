Не тільки сода та лимон: ці засоби гарантовано видалять запах часнику з рук

За допомогою простих засобів ви забудете про неприємний запах на руках

Часник надає гострого, пряного смаку і апетитного аромату стравам. Але ось стійкий запах часнику на шкірі рук після приготування не такий приємний. Іноді здається, що чим більше його намагаєшся позбутися, тим більше він в’їдається.

Найкращий спосіб уникнути появи характерного запаху часнику на руках – працювати з ним у рукавичках. Але для тих, хто не носить рукавички, допоможуть народні способи позбавлення від стійкого запаху цього овочу.

Холодна вода та ніякого розтирання

Інстинктивно здається, що за допомогою гарячої води та енергійного розтирання можна добре вимити залишки часнику. Але в цьому випадку все працює навпаки. Гаряча вода розширює пори, а розтирання стимулює проникнення запаху в нашу шкіру ще більше.

Більш ефективно добре промити руки під проточною холодною водою і дати їм висохнути на повітрі.

Свіжа петрушка

Потрібно розтерти кілька гілочок петрушки у своїх руках. Це допоможе позбавитися аромату часнику на шкірі.

Лимон

Можна протерти руки залишками лимонної м’якоті. Потрібно особливо акуратно діяти, якщо на руках є подряпини, тому що при попаданні кислоти ранка пектиме.

Сода

Харчова сода також має чудову здатність усувати неприємні запахи. Це продукт, який найкраще захищає холодильник від запаху. Щоб видалити запах часнику з рук за допомогою харчової соди, насипте столову ложку засобу на долоню і додайте кілька крапель води, щоб вийшла паста, якою потрібно акуратно натерти руки.

Оскільки паста має зернисту текстуру, вона має дію, що відлущує. Після використання рекомендується змастити руки кремом.

Антисептик

Водно-спиртовий гель та ментолова рідина для полоскання рота досить добре нейтралізують запах і залишать відчуття свіжості на руках.

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