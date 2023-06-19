Дитина завжди під наглядом: геніальний лайфхак для матусь

Цей лайфхак стане в нагоді тим, у кого немає відеоняні

Маленькі дітки дуже беззахисні. Вони вимагають постійної турботи та нагляду. У той самий час батькам слід крім догляду за найменшим членом сім’ї встигати робити домашні справи та приділяти час собі.

Не бути прив’язаними до дитини та знати, що відбувається з нею у дитячій кімнаті допомагають відеоняні. Але кмітливі мами вигадали, як викрутитися із ситуації й без цього гаджета.

Своїм способом стежити за дитиною, поки вона спить в іншій кімнаті, поділилася в TikTok блогер @malyshkofam.

Мамочка вмикає на телефоні фронтальну камеру і ставить його недалеко від малюка. Потім вона відкриває програму "Камера" на смарт-годиннику і вирушає займатися роботою по дому.

Інші матусі поділилися у коментарях своїми лайфхаками нагляду за сплячою дитиною.

"А я дзвоню з телефону на телефон, ставлю на гучномовець і у мене є підслуховування", "У мене було два телефони та дзвінок на Viber", "У мене додаток Baby cam стоїть на планшеті та телефоні. Включаю малюкові планшет, у себе на телефоні запускаю додаток і все", — пишуть вони.

Деякі з користувачів попереджають, що цей спосіб ймовірно буде швидко садити батарею на телефоні та годиннику.

Раніше "Телеграф" розповідав, який популярний додаток на телефоні сильно "зжирає" батарею.