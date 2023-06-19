Швидко і назавжди: як усунути неприємний запах із туалету та ароматизувати його за копійки

Дотримуйтесь цих порад і ваш туалет буде ароматним

Якщо ви щосили намагаєтеся знайти простий та економічний спосіб назавжди видалити неприємні запахи з ваших туалетів, знайте, що натуральні ароматизатори, без токсичних продуктів, найчастіше вже є на вашій кухні. Розповідаємо, як зробити дезодорант для туалету власноруч.

Народні засоби боротьби з неприємним запахом у туалеті не дарма завоювали популярність, пише портал santeplus. Справді, є низка продуктів, які добре вбирають запахи. Ось найактуальніші:

Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Харчова сода

Цей безпомилковий дезодорант позбавить вас неприємних запахів, які турбують вас вдома! Харчова сода не маскує запахи, а запобігає їх утворенню та нейтралізує, що дозволяє підтримувати якісну гігієну! Використовуйте цей натуральний домашній дезодорант, розмістивши невеликий мішечок із содою в туалеті або інших кімнатах будинку, та попрощайтеся із запахами, які заважають вашому повсякденному життю.

Кава

Для приємного запаху також зручно змолоти жменю кавових зерен і покласти в контейнер, який ви поставите в туалеті. Кава природним чином поглинає неприємні запахи та надає приємного аромату.

Цитрус

Апельсин також ефективний у запобіганні неприємним запахам: покладіть кілька сушених апельсинових кірок у тюлевий мішечок і поставте його в кут туалету, щоб освіжити повітря. Для посилення аромату можна додати корицю чи мускатний горіх.

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