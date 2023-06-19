Це дуже просто: домашній трюк, щоб рушники не були грубими після прання

Ваші рушники лазні будуть м’якими і пухнастими дуже довго.

М’які та пухнасті рушники, найприємніші у використанні, але й найскладніші у догляді. На щастя, є прості та легкі прийоми, щоб вони залишалися чистими та зберігали свій колір та м’якість навіть після сотого прання.

Для досягнення оптимального результату прання зовсім не обов’язково витрачати надто багато грошей на дорогі кошти або купувати нові рушники, пише santeplus. Ділимося простою домашньою хитрістю, як прати банні рушники, щоб вони були м’якшими.

Як зберегти м’якість рушників після прання

Наповніть таз холодною водою, щоб у неї помістилися рушники, і додайте трохи лимона та оцту. Рушники занурте у суміш приблизно на пів години, періодично перевертаючи, щоб суміш добре ввібралася. Після цього добре прополощіть рушники під холодною водою, щоб видалити всі сліди лимона і оцту. Потім покладіть рушники у пральну машину. Виберіть програму прання в холодній воді та не зловживайте мийним засобом.

Також ефективною альтернативою попередньому трюку є заміна комбінації лимон-оцет на оцет та мило. При пранні рушників для рук або будь-яких інших рушників до пральної машини додайте трохи оцту, змішаного з невеликою кількістю мила в коробку з мийним засобом.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо деякі додають у пральну машину лавровий лист. Про це лайфхаку мало хто знає. А ще ми писали про корисні хитрощі при пранні простирадлом, які допоможуть їх відбілити.