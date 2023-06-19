Мінімум зусиль та витрат: як погладити штори, якщо немає праски

Вирішити проблему можна за допомогою простого розчину

Майже в кожній квартирі на вікнах є штори або фіранки, оскільки вони доповнюють інтер’єр й надають домашній обстановці завершеності. Але їх потрібно вміти не тільки правильно прати, щоб вони залишалися білими, але ще й правильно гладити.

Але без праски та відпарювача це зробити більш проблематично. Однак вирішити проблему можна за допомогою простого, але ефективного лайфхака, який має знати кожна господиня. Детальніше про нього розповіли у матеріалі видання "Апостроф".

Як погладити штори без праски

Насправді ви витратите мінімум зусиль та коштів. Щоб упоратися із проблемою, потрібно приготувати розчин. Візьміть розпилювач та будь-який кондиціонер для прання білизни. Змішайте в пропорції: 0,5 ковпачка кондиціонера на 1 л води. Ретельно збовтайте, а потім за допомогою розпилювача нанесіть на штори. Ефект вас здивує!

Крім того, що складки на шторах почнуть миттєво розгляджуватись, приміщення ще наповниться приємним ароматом чистоти.

"Телеграф" писав раніше, як привести до ладу штори без прання. Цей лайфхак точно заощадить час господиням і порадує результатом.