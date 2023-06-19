Навіщо до пральної машини додавати губку для посуду: лайфхак, який здивує своїм результатом

Цей лайфхак допоможе отримати максимально якісне прання

Процес прання не такий простий, як може здатися на перший погляд, тому що існує ряд помилок, які можуть допустити господині, тим самим зіпсувавши одяг. Але є й корисні поради, які допомагають значно спростити прання та отримати якісніший ефект. І в цій справі допоможе звичайна губка для миття посуду.

Як виявилося, вона має безліч застосувань. Досвідчені господині додають її в барабан разом із речами, тому що вона виконує функцію своєрідної щітки. Детальніше про те, як користуватись лайфхаком розповіли у матеріалі видання Meta.

Як губка для посуду допоможе при пранні

Перш ніж запустити прання, додайте до машинки разом з одягом чисту кухонну губку. Виставте потрібний режим і коли прання закінчиться, вийміть її з машини. Ви побачите, що на ній зібралося все волосся і шерсть, які випадково потрапили на одяг. Таким чином, губка очищає ваші речі, а також запобігає засміченню щілин та труб пральної машини.

Після цього очистіть губку від сміття, яке на ній накопичилося і використовуйте її наступного разу. Експерти кажуть, що особливо ефективний такий лайфхак під час прання джинсів, а також верхнього одягу.

"Телеграф" писав раніше, чи потрібно перед пранням вивертати речі. Експерти вказали господиням на кілька важливих правил.