Як відремонтувати гумові чоботи: простий спосіб без латки

Більше не доведеться звертатись у ремонт взуття

Гумове взуття користується популярністю на городах, серед рибалок та в період затяжних дощів. Якщо правильно вибрати виробника та доглядати чоботи, вони прослужать не один рік. Але від пошкоджень все ж таки ніхто не застрахований.

Якщо неприємна ситуація із чоботами застала зненацька, не обов’язково терміново шукати майстра з ремонту взуття. Гумове взуття можна заклеїти в домашніх умовах.

Чим заклеїти гумові чоботи

Для ремонту чобіт вам знадобиться суперклей, харчова сода та скотч.

Отвір, що утворився, потрібно заклеїти скотчем зсередини. Місце розриву потрібно залити клеєм та трохи почекати. Потім потрібно ще раз пролити це місце клеєм та добре засипати содою. Після цього потрібно дочекатися, поки клей кристалізується і зняти надлишки соди.

Такий простий спосіб допоможе дати гумовим чоботям друге життя.

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