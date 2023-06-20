Багаторазова пляшка для води не смердитиме: просто насипте в неї цей засіб

Щоденне використання багаторазової пляшки для води може призвести до накопичення вологи та неприємного запаху

Багаторазові пляшки для води – незамінна річ. Вони ідеально підходять для використання вдома, в тренажерному залі, в університеті або під час занять будь-яким видом діяльності. До того ж ця тара допомагає скоротити використання одноразового пластикового посуду.

Але в результаті використання може виникнути проблема — затхлий запах. Якщо пляшку не очищати належним чином, вода всередині неї може набувати неприємного смаку та стороннього запаху. На щастя, є засіб, що дозволяє видалити неприємні запахи із багаторазової пляшки для води.

У пляшку потрібно насипати столову ложку соди та заповнити ємність гарячою водою. Пляшку слід добре струсити та залишити на ніч. Наступного ранку потрібно очистити пляшку і дати їй повністю висохнути, перш ніж знову використовувати.

За бажання можна додати до соди оцет. Суміш цих двох засобів часто використовується в побуті та довела свою ефективність у боротьбі із забрудненнями та неприємними запахами.

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