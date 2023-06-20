Забудьте про краплі поту на обличчі, що стікають: який бюджетний засіб розв'яже проблему

Однієї баночки вистачить на все літо

Влітку практично кожна людина стикається з неминучою проблемою надмірного потовиділення. Особливо неприємно, коли шкіра голови починає сильно потіти, волосся стає промоклим, а піт капає по обличчю, адже навіть найкращий дезодорант на голову не намажеш.

На жаль, багато хто не знає, що цю проблему легко вирішити за допомогою одного простого засобу. Ідеальним рішенням для спеки стане дитяча присипка, пише cpykami.

Як запобігти появі поту на голові та обличчі

Для досягнення бажаного результату просто нанесіть тонким шаром присипку вздовж лінії росту волосся, у складках між носом і губами, а також на підборідді. Для зручності ви можете скористатися пензликом для макіяжу. Ефект від застосування присипки збережеться протягом кількох годин.

Для зменшення потовиділення на волосистій частині голови, можна застосовувати присипку як сухий шампунь. Для цього рекомендується нанести невелику кількість присипки на сухе та чисте волосся, рівномірно розподілити по ньому.

Присипка може бути використана для обробки різних ділянок тіла, таких як шия, область під грудьми, складки на тілі і область між ногами. Достатньо однієї баночки на все літо, це найзручніший і економічний спосіб боротися з надмірним потовиділенням під час спеки.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати запах поту на одязі. Стійкий "аромат" звичайним пранням виходить видалити далеко не завжди.