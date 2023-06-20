Ефект миттєвий: хитрість, як охолодити кімнату за допомогою пляшки води

У спеку — це чудовий порятунок

У цю жарку пору року багато людей сильно страждають від екстремально високих температур. Добре якщо вдома є кондиціонер або вентилятор, проте при їхній постійній роботі ви ризикуєте отримати особливо великий рахунок за електроенергію в кінці місяця. На щастя, є хитрість, яка допоможе охолодити вашу кімнату без особливих вкладень.

Якщо ви хочете уникнути проблем зі здоров’ям через спеку та заощадити гроші, це рішення значно полегшить вам життя, пише портал santeplus. Проста пляшка води може ефективно освіжити кімнату та пережити спеку.

Як освіжити кімнату без кондиціонера

Процес дуже простий: просто наповніть пляшку водопровідною водою, потім помістіть її в морозильну камеру на кілька годин. Як тільки вода стане крижаною, дістаньте пляшку і поставте її біля ліжка.

Це освіжить повітря, яким ви дихаєте, і допоможе вам швидше заснути. Звичайно, це лише короткострокове рішення, проте все ж таки краще ніж нічого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як із підручних засобів створити "холодоагент", який допоможе зберігати ваші напої прохолодними, навіть у найгарячіші дні. Також ми повідомляли про те, як за допомогою простих порад провести спекотні літні дні у комфорті.