Ефект вас точно здивує: один бюджетний засіб легко позбавить унітаз від нальоту

Наліт та бруд містять велику кількість бактерій та грибків

У ванній кімнаті необхідно регулярно підтримувати чистоту та порядок, а також стежити за тим, щоб у приміщенні був приємний аромат. Частий догляд допоможе врятувати сантехніку від жовтизни та нальоту, від якої найчастіше страждає унітаз.

Якщо хочете позбутися товстих відкладень, які є ідеальним середовищем для розвитку мікробів та бактерій, використовуйте простий, але ефективний народний засіб. У матеріалі Glavred експерти поділилися лайфхаком, який замінить дорогу побутову хімію.

Як очистити унітаз від нальоту

Насправді господиням знадобиться лише один засіб — лимонна кислота. Виявляється, вона є головним ворогом нальоту на сантехніці. Візьміть 300 г засобу, 200 з яких висипте на дно унітазу, а 100 — додайте в бачок, адже там теж накопичується наліт. Найкраще залишити унітаз у такому стані на цілу ніч, тоді лимонна кислота точно позбавить вас від проблеми, але якщо ви вирішили зробити прибирання вдень, тоді залиште засіб хоча б на три години.

Після цього ретельно очистіть унітаз щіткою. Усього за один раз ви побачите результат! Таким чином можна позбавляти від нальоту раковину та іншу сантехніку.

"Телеграф" писав раніше, як зробити ванну білою. Всього один засіб миттю позбавить від різних забруднень.