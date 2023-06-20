Найшвидший і найекологічніший спосіб: який засіб ефективно очистить кухню від липкого жиру

Від жирного нальоту на кухонних поверхнях краще позбавлятися відразу

Кожна господиня дбає про те, щоб на кухні завжди була чистота і приємно пахло, але дуже часто після приготування їжі на кухонних поверхнях залишаються сліди жиру, які завдають чимало клопоту, адже простою водою вони не змиваються, тут потрібні сильніші засоби.

Але необов’язково купувати дорогу розрекламовану "хімію", щоб позбавитися проблеми, підійде і більш простий, а також екологічний спосіб. Детальніше про нього розповіли експерти у матеріалі видання "Апостроф".

Як легко та просто очистити кухню від жиру

Позбутися липких жирних плям на кухні можна за допомогою лайфхака, перевіреного роками. Господиням знадобиться лише сода і господарське мило. Далі візьміть терку і подрібніть мило, щоб його можна було розвести з водою, повинен вийти густий розчин.

Після цього візьміть губку, змочіть її в розчині та протріть забруднені плямами шафи, стільниці та інші поверхні, на які потрапили краплі жиру. Потім зверху ці місця посипте харчовою содою. Зачекайте 10-15 хвилин і змийте суміш, поверхні після цього насухо протріть ганчіркою. Насолоджуйтесь отриманим блиском!

"Телеграф" писав раніше, як відмити духовку від плям та жиру. Проблему здатний вирішити лише один натуральний засіб.