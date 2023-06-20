Дорогі засоби купувати не доведеться: чим вивести вапняний наліт на змішувачах

Позбавтеся вапняного нальоту в змішувачах за допомогою інгредієнтів, які є у вас вдома

На змішувачах у ванній та кухні швидко утворюється стійкий вапняний наліт. Мало того, що це псує вигляд фурнітури, так ще й значно зменшує тиск води. Тому слід регулярно очищати всі частини крана від вапняних відкладень.

Замість того, щоб вдаватися до дорогих хімічних засобів для очищення сантехніки, можна використовувати лайфхак із продуктами, які є у кожному будинку.

Як прибрати вапняний наліт швидко і дешево

Одним із найефективніших домашніх засобів для видалення вапняного нальоту зі змішувачів є оцет. Цей продукт дуже ефективний та економічний.

Викрутіть фільтр від крана та зніміть його з накладки.

Зануріть фільтр в оцет на кілька годин.

Якщо вапна дуже багато, залиште фільтр в оцті на всю ніч.

Добре промийте фільтр водою та поверніть його на місце.

Крім оцту, є інші домашні засоби, які також ефективні для видалення вапняного нальоту зі змішувачів.

Лимон. Протріть уражені ділянки половинкою лимона, приділяючи особливу увагу ділянкам з найбільшим скупченням вапна. Ви побачите, як вапно зникне, і ваш кран знову засяє.

Суміш сода + оцет. Змішайте одну третину чашки харчової соди та одну чашку оцту в мисці. Ця комбінація ефективно видаляє плями вапна та накипу. Нанесіть суміш на кран і залиште щонайменше на чотири години або навіть на ніч. Втирати не потрібно, ефект досягається за рахунок дії інгредієнтів.

Крупнозерниста сіль + оцет. Щоб посилити дію солі, змішайте її з білим оцтом, щоб вийшла паста. Нанесіть її на поверхню крана та залиште на десять хвилин. Змийте теплою водою та протріть чистою тканиною.

Ці хитрощі допоможуть швидко та недорого очистити змішувачі від вапняного нальоту. Таке очищення слід проводити кожні 15 днів, щоб підтримувати змішувачі в ідеальному стані.

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