Три фактори, які вказують на зношеність акумулятора: обов’язково зверніть на це увагу

Ці ознаки попереджають про можливу заміну батареї.

Акумулятор, безперечно, той елемент, без якого смартфон не міг би нормально функціонувати. Тому кожен користувач повинен звертати особливу увагу на цю частину свого гаджета.

Якщо ви дійсно турбуєтеся про час автономної роботи свого телефону, зверніть увагу на ці знаки, які дає вам ваш гаджет. Проігнорувавши їх, ви можете втратити свій телефон, пише santeplus.

Як зрозуміти, що настав час міняти акумулятор смартфона

Автономність вашого смартфона стає все коротшою і коротшою

З першого погляду на це не звертаєш уваги, але сам факт необхідності постійно заряджати смартфон повинен змусити задуматися про здоров’я акумулятора.

Смартфон більше не вмикається

Справді, коли телефон перестав вмикатися, перше, що спадає на думку, це проблема з акумулятором. Якщо останній вийшов з ладу, у нього більше не буде достатньо енергії для увімкнення пристрою, навіть якщо ви підключите його до справного зарядного пристрою.

Акумулятор телефону перегрівається

Якщо тримаючи смартфон у руках, ви виявите, що він занадто гарячий, коли жодна з ваших програм не використовується, це тривожний дзвіночок. Перевірте акумулятор свого гаджета і замініть його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити влітку, щоб ваш смартфон з легкістю зміг пережити спеку. Є кілька простих, але ефективних порад, які збережуть життя телефону.