Засіб для волосся поверне білизну побутовим приладам: що потрібно зробити

Цей лайфхак допоможе прибрати жовтизну із пластикових панелей на кухонній техніці.

З часом біла побутова техніка неминуче жовтіє. Для видалення жовтизни з приладів зазвичай рекомендують використовувати абразивні засоби, але вони не завжди ефективні і можуть пошкодити поверхню.

У Instagram поділилися способом вирішити цю проблему та зберегти техніку в цілісності.

Щоб виконати цей трюк з очищенням, знадобиться окислювач для волосся, рукавички та прозора плівка.

Прилад потрібно протерти тканиною, змоченою у воді з м’яким миючим засобом, а потім добре висушити поверхню. Після цього на прилад потрібно нанести окислювач для волосся на основі перекису водню. Оброблену ділянку потрібно накрити харчовою плівкою та залишити на добу. Після цього зніміть плівку і змийте залишки засобу.

Після цієї процедури побутова техніка знову стане білою.

Цей простий трюк можна використовувати для видалення жовтизни з пластикових вікон, внутрішньої частини холодильника і т.д. Але спочатку рекомендуємо спробувати дію засобу на непомітній ділянці.

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