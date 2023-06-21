Завжди є можливість: два простих засоби врятують улюблені речі від розлитого лаку для нігтів

Найкращі поради щодо видалення плям від лаку, які можна повторити самостійно

Не існує таких плям, які неможливо випрати. Завжди є можливість врятувати улюблені речі, навіть якщо це здається нереальним. Як позбутися плям від фарби ми вже писали, а тепер поговоримо про лак для нігтів.

Незграбність може залишити неприємний слід лаку на вашому одязі. Але ви повинні знати, що якщо у вас під рукою будуть "правильні" кошти, і ви діятимете швидко — проблема вирішиться миттєво, пише santeplus.

Як вивести плями від лаку для нігтів з одягу

Якщо пляма вже затверділа на тканині, пошкребіть поверхню ножем, ложкою або іншим інструментом, щоб видалити залишки продукту. Таким чином, пляма від лаку буде легко видалити. Також уважно прочитайте етикетку для догляду за предметами. Тому що деякі делікатні текстильні волокна потребують хімічного чищення.

Ацетон для видалення плям від лаку для нігтів з тканин, що миються.

Видаліть залишки лаку для нігтів і підкладіть паперові рушники під частини тканини, які не потрібно очищати. Змочіть ватний тампон або білу тканину в ацетоні та промокніть забруднену частину тканини. Не соромтеся міняти ватяні палички та рушники по ходу справи, щоб лак краще вбирався. Після виперіть річ як завжди, щоб видалити стійкі плями.

Не забувайте, що ацетон слід використовувати з обережністю, оскільки він може спричинити подразнення шкіри. Провітрюйте приміщення та працюйте в рукавичках.

Медичний спирт для чищення делікатних тканин

Бажано використовувати цигарковий папір. Промокніть надлишки лаку для нігтів, щоб не розмазати його по іншій частині тканини. Ватним тампоном, змоченим у спирті, промокніть ще свіжу пляму. Повторюйте цей крок щоразу з новим ватним тампоном, змоченим у продукті. Якщо на тканині більше не залишилося слідів, дайте продукту повністю випаруватися і виперіть річ як завжди.

Раніше Телеграф писав, як правильно прати речі в машинці, щоб вони не пускали фарбу. Також ми розповідали, чому не рекомендується прати речі в експрес-режимі.