Як швидко вивести плями від чаю з білого одягу: на допомогу прийдуть два засоби

Необов’язково використовувати дорогі засоби для чищення

У літньому сезоні хочеться носити більше легких і світлих речей, але існує величезна проблема — на них постійно залишаються плями, якщо не від вишневого соку, то від чаю, який видаляє спрагу набагато краще, ніж інші напої. Втім, вивести забруднення можна, якщо скористатися перевіреними лайфхаками.

Необов’язково використовувати дорогі засоби для виведення плям, досить просто зазирнути на кухню і знайти компоненти, які швидко та ефективно позбавлять вас від проблеми. Що це за засоби розказано у матеріалі Uwoman24.

Як вивести плями чаю з білого одягу

Лимонний сік

Візьміть ватний тампон, змочіть його в лимонному соку і ретельно потріть проблемну ділянку на одязі, а потім прополощіть білу річ у теплій воді. Якщо лимонного соку немає, замість нього рекомендується застосувати перекис водню 3% (процедура виконується аналогічно).

Гліцерин

Візьміть чистий гліцерин, трохи підігрійте його та нанесіть на чайну пляму. Залиште річ на 15-20 хвилин, а після цього прополощіть у теплій воді та висушіть. Експерти також радять розводити гліцерин із нашатирним спиртом, якщо пляма стара і її вивести буде складніше. Для цього потрібно розбавити 2 ч. л. гліцерину та 1 ч. л. спирту.

"Телеграф" писав раніше, як ефективно позбутися плям трави на джинсах. Господиням назвали п’ять працюючих лайфхаків.