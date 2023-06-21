Секрети, про які ви не здогадувалися: навіщо досвідчені господині кладуть у холодильник кухонну губку

Така проста хитрість допоможе вирішити кілька проблем

Кухонну губку можна використовувати не тільки для миття посуду, насправді це дуже затребувана в побуті річ, яка має масу інших застосувань. Експерти зазначили, що досвідчені господарки кладуть цей предмет для прибирання в холодильник, вирішуючи таким чином одразу кілька проблем.

Поролонова губка, як виявилося, здатна продовжити термін придатності продуктам, зокрема овочам та фруктам, а як це зробити читайте у матеріалі видання Cpykami.

Навіщо класти губку в холодильник

Губка поглинає неприємний запах

Якщо вам не подобається запах, який надходить з холодильнику, тоді візьміть чисту кухонну губку, покладіть її в ємність, збризкайте злегка водою і посипте харчовою содою. Закрийте холодильник та залиште там губку на кілька годин. Ось побачите, що неприємний запах зникне!

Губка продовжує термін придатності продуктів

Через високу вологість деякі продукти в холодильнику можуть в’янути, а це впливає і на їхній зовнішній вигляд, і на поживний склад. Щоб позбавитися вологості, покладіть поролонову губку у відділ з овочами та фруктами. Періодично відкривайте холодильник, віджимайте її та просушуйте.

Губка перетвориться на сумку-холодильник

Якщо хочете зберегти продукти, які швидко псуються, але у вас для цього немає спеціальної сумки або термопакета, тоді на допомогу прийдуть кухонні губки. Просто змочіть їх водою, відправте в морозильну камеру, а потім покладіть їх на напої або їжу, яка повинна залишатися холодною.

"Телеграф" писав раніше, чому губки для миття посуду різного кольору. Хазяйкам слід знати ці тонкощі.