Ви точно робите це неправильно: як потрібно носити сліди під кросівки

Цей лайфхак вирішить одразу кілька проблем

З приходом літа далеко не всі відмовляються від носіння закритого взуття і перевзуваються в сандалії або шльопанці. Кеди, кросівки та мокасини зобов’язують носіння шкарпеток. У спеку можуть виручити всім відомі сліди. Вони закривають всю стопу від пальців до п’яти та не виглядають із взуття.

Але в процесі носіння сліди часто завдають незручностей, зісковзують з п’яти та збираються під пальцями. Винахідливі люди вигадали оригінальний вихід зі становища.

Сліди пропонують надягати на устілку. Цей трюк вирішить відразу кілька проблем — при носінні закритого взуття на босу ногу не відчуватиметься дискомфорту. Слід не збиратиметься під пальцями, вбиратиме вологу і тим самим запобігатиме появі неприємного запаху у взутті. До того ж він захищатиме устілку від забруднень. Випрати сліди значно простіше, ніж устілки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко прибрати неприємний запах із взуття.