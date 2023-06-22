Позбавить комарів і неприємного запаху: що потрібно зробити з лаймом

Цей трюк із цитрусовим дуже універсальний

Лимон та лайм, два види цитрусових з яскравою ароматною есенцією, мають властивість, яка може допомогти вирішити кілька домашніх проблем. Насамперед вони здатні наповнити вашу оселю приємним ароматом, який одночасно не приємний для комах.

Це простий, бюджетний та універсальний лайфхак, про який знають далеко не всі. Спосіб порятунку від комарів і неприємних запахів у домі поділилися в матеріалі cpykami.

Лайфхаки з лаймом від комарів

Щоб створити приємний цитрусовий аромат, розріжте лимон хрест-навхрест і насипте в середину трохи солі. Далі додайте 1 чайну ложку 9% оцту. Розмістіть такий лимон біля вікон на кухні та спальні, щоб поширити аромат і відлякати комах. Можна скористатися альтернативним методом, який полягає у додаванні невеликої кількості кондиціонера для білизни замість оцту. Якщо ви помістите такий лимон у ванній кімнаті або туалеті, він наповнить простір свіжим і приємним ароматом, замість використання покупних освіжувачів повітря. Якщо ви помістите 7-8 гвоздик в сіль, ви створите природний засіб для відлякування комарів. Крім того, така комбінація запахів допоможе усунути різноманітні запахи їжі на кухні.

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