Від нальоту не залишиться сліду: як почистити кавоварку за допомогою двох простих засобів

Кавоварку від нальоту оптимально очищати кожен один-два місяці

Мільйони людей насамперед вранці запускають кавоварку, щоб приготувати ароматний напій та підзарядитися єнергією. Але багато хто забуває після себе потім почистити цей кухонний пристрій, через це на ньому з’являється товстий наліт.

Якщо хочете, щоб все кухонне приладдя було чистим, зокрема кавоварка, яка потребує ретельного догляду, можете скористатися простими, але дієвими лайфхаками. Детальніше про них розказано у матеріалі Veseldom.

Як очистити кавоварку від нальоту

Якщо кава почала готуватися значно довше, її смак змінився і з’явилися сторонні запахи, то кавоварка однозначно потребує ретельного чищення. Господиням рекомендують використовувати такі засоби:

Укус

Це простий засіб ефективно позбавить від нальоту. Візьміть укус і розбавте його з водою у співвідношенні 1:2. Отриманий розчин налийте в резервуар для води у пристрої, увімкніть його і зачекайте, поки суміш закипить. Після цього вимкніть прилад. Залишіть техніку в такому вигляді на кілька годин, вимкнувши з розетки. Потім вилийте засіб для чищення, а кавоварку промийте кілька разів теплою водою. Для прогону залишків суміші кілька разів приготуйте каву, але не вживайте її.

Лимонна кислота

Візьміть літр води і додайте 35 г лимонної кислоти. Отриманий розчин налийте в кавоварку, дочекайтеся, поки вода закипить, а потім вимкніть прилад з розетки. Ретельно промийте всі деталі, які використовуєте для приготування кави. Налийте в кавоварку теплу чисту воду і знову прокип’ятіть її. Повторіть процедуру 2-3 рази. Потім зробіть кілька контрольних філіжанок кави, але не вживайте напій.

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