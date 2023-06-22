Як зробити кондиціонер для білизни своїми руками: цей рецепт заощадить ваші гроші

Цей препарат нетоксичний і не містить консервантів.

Кондиціонер для білизни або пом’якшувач тканини робить білизну м’якшою, ароматизуючи її. Погодьтеся немає нічого приємнішого, ніж носити одяг, який приємно пахне. А ви знали, що ви можете зробити такий кондиціонер для білизни з натуральних, екологічно чистих інгредієнтів?

Створення власного кондиціонера для білизни заощаджує гроші та допомагає навколишньому середовищу, пише santeplus. Роблячи свій домашній продукт, ви дбаєте про себе та свою сім’ю, тому що не використовуєте продукти, шкідливі для вашого здоров’я.

Як зробити кондиціонер для білизни своїми руками

Щоб зробити цей домашній порошок-кондиціонер для білизни, вам знадобляться:

10 крапель ефірної олії на ваш вибір

70 г харчової соди

300 г великої солі

Зібравши всі ці інгредієнти, візьміть скляну банку та насипте в неї велику сіль з ефірними оліями. Перемішуйте, поки сіль не вбере ефірну олію. Після цього додайте харчову соду і ще раз все добре перемішайте. Все – ось і готовий кондиціонер для білизни.

Можна щоразу змінювати аромати, щоб одяг завжди було приємно носити.

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