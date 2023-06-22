Зробити пахучі серветки своїми руками легко: лайфхак зі старою футболкою

Стару річ потрібно занурити у пахучий розчин

Приготуйте самостійно ароматні серветки, які наповнять ваш дім свіжістю та ефективно очистять будь-яке забруднення. Ці серветки ідеально підходять для очищення різних поверхонь, таких як плита, змішувач, кахель, підвіконня, духовка та інші предмети інтер’єру.

Рецептом дивовижного універсального засобу поділилися на сайті cpykami. Вийде дуже ефективний, натуральний та ароматний засіб для прибирання всієї оселі. Нам знадобиться:

3 частини води

1 частина спирту (горілки)

1 частина оцту 9%

20 крапель улюбленої ефірної олії

1 ч. л. рідкого засобу для миття посуду

Як зробити серветки з підручних засобів

З’єднайте всі компоненти разом та перемішайте до отримання однорідної суміші. Розріжте стару футболку на невеликі шматочки тканини. Ви також можете скористатися готовими ганчірками з мікрофібри, які можна придбати у магазині. Занурте ганчірки в розчин і закрийте кришкою. Тепер, коли виникає необхідність, діставайте одну з ганчірок і використовуйте її для протирання будь-яких забруднень. Після прання поверніть ганчірки на місце, поки не вичерпається весь очисний розчин.

Раніше "Телеграф" публікував пораду про те, як використати горілку для того, щоб повернути білий колір унітазу. Крім того, нагадуємо, що цей же спиртний напій може бути корисним для відмінного очищення вікон.