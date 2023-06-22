Шви плитки у ванній будуть чистими цілий місяць: просто натріть їх цим засобом

Дивовижне рішення для відновлення блиску плитки у ванній

Бачите цей чорний бруд, що утворюється на затірці для плитки у ванній кімнаті? Ці забруднення з’являються через скупчення мікроскопічних грибків — плісняви, яку необхідно видаляти якнайшвидше, тому що вона викликає алергію та проблеми з диханням. На щастя, є способи, які полегшують збирання.

Ділимося з вами ефективною порадою, яка допоможе запобігти та знищити плісняву на плитці у ванній кімнаті. Найкраще і досить бюджетне рішення – це воскова свічка, пише santeplus.

Виявляється, віск захищає від надмірної вологи та плісняви. Тому звичайна свічка допоможе очистити брудні шви в плитці. А в поєднанні з харчовою содою взагалі творить дива.

Що потрібно робити:

Приготуйте пасту, що чистить, змішавши 2 столові ложки соди з невеликою кількістю води; Нанесіть на всі місця, уражені пліснявою. Після висихання протріть поверхні простою білою свічкою.

Цього буде достатньо, щоб вони блищали і залишалися чистими цілий місяць.

Також віск корисний для запобігання утворенню вапняного нальоту на кранах, адже він захищає від вологи. Так що можна натерти свої крани свічкою, щоб захистити їх та повернути їх колишній блиск.

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