Постільна білизна буде попрасована без праски: просто проверніть цей трюк

Тепер не потрібно проводити дорогоцінний час біля прасувальної дошки

Прання білизни, а потім її прасування та розкладання по місцях забирають багато сил та дорогоцінного часу. Заради збереження сил і скорочення хатніх справ багато хто відмовляється від того, щоб прасувати постільну білизну. Але білизна без прасування мало того, що виглядає не дуже естетично, так ще й займає більше місця.

Винахідливі господині вигадали, як після прання отримати попрасовані речі без використання праски. Для цього способу не знадобиться жодний додатковий пристрій.

Після закінчення програми прання потрібно дістати з барабана постільну білизну. Поки вона ще волога, потрібно розрівняти та скласти її так, як це робите перед складанням у шафу. Залиште складену білизну відлежатися на рівній поверхні кілька годин. Після того як постільна відлежиться під власною вагою її потрібно розвісити на мотузки, щоб вона остаточно висохла.

Завдяки цій хитрості постільна білизна висохне рівною і при складанні не займатиме багато місця.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна прасувати вологий одяг праскою.