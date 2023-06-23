Немає нічого неможливого: прості хитрощі, як очистити свої речі від суперклею

Знаючи ці лайфхаки, проблема вирішується дуже швидко та просто

Суперклей — це чудове рішення для ремонту практично всього! Однак трохи незграбності, і забруднені всі меблі, одяг і навіть руки. Не панікуйте, адже є кілька хитрощів, щоб видалити міцний клей легко і швидко.

Наприклад, з пальців можна відмити клей за допомогою теплої води та мила, пише портал santeplus. А щоб позбутися плям клею на тканині та речах знадобиться пральний порошок та лимонний сік.

Як випрати сліди клею на тканині

Пральним порошком

Зіскребіть з речі стільки клею, скільки зможете, і замочіть тканину в холодній воді на ніч. Потім потріть пляму м’якою щіткою, змоченою у пральному порошку. Після цього виперіть річ у теплій воді. Якщо пляма від клею стійка, змочіть ватний тампон в ацетоні, потім акуратно протріть уражену ділянку, перш ніж випрати тканину в теплій воді.

Лимонним соком

Лимон чудово розчиняє та видаляє плями клею на тканинах та одязі. Нанесіть на пляму чайну ложку лимонного соку та залиште на 15 хвилин. Потім посипте пляму сіллю та зачекайте ще 15 хвилин. Після покладіть виріб в машинку і випрати як завжди.

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