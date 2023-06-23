Чим відмити жир, що в’ївся, з поверхні плити: спосіб, який не всім відомий

Жир відвалюватиметься чи не шарами

Якщо ви живете в орендованій квартирі або стикалися з ситуацією, коли кухонна плита буквально покрита шаром жиру, ніхто не миритиметься з такою незручністю. Однак є простий та перевірений народний спосіб, щоб очистити поверхню побутової техніки.

Ви зможете позбутися бруду та жиру всього за кілька хвилин. Цей ефективний засіб коштує зовсім недорого, і його знадобиться лише три столові ложки, пише pixelinform.

Чим очистити газову плиту від жиру

Щоб привести газову плиту до ладу, необхідно взяти шматочок господарського мила. Натріть мило на великій тертці, щоб отримати близько 40 грамів (приблизно 3 столові ложки) стружки, і насипте її в каструлю. Потім додайте 0,5 літра холодної води, увімкніть вогонь та підігрійте. Як тільки розчин закипить, вимкніть вогонь. Нанесіть отриманий засіб на брудну поверхню плити.

Якщо є елементи, що знімаються, їх можна просто занурити в каструлю з мильним розчином. Після повного остигання суміші можна розпочинати чищення. Жир зніматиметься практично шарами.

Раніше "Телеграф" писав, як відмити ручки плити. Для розв'язання проблеми є домашній копійчаний розчин.