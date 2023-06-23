Засіб із аптеки створить диво з плитою: що потрібно зробити

Доступний засіб впорається навіть із найсильнішими забрудненнями

На практиці багато разів доведено, що народні засоби справляються із забрудненнями набагато краще, ніж покупна хімія. Тому практичні господині не витрачають кошти на побутову хімію з магазину, а використовують мінімум універсальних засобів, які завжди є вдома.

До засобів, які допомагають навести ідеальний порядок будинку, відноситься і нашатирний спирт. Цей засіб відмінно справляється з різними забрудненнями й навіть із застарілим жиром.

З нашатирного спирту виходить ідеальний засіб для миття газової плити. Їм можна очистити не тільки поверхню та решітку, а й ручки.

Щоб приготувати розчин, змішайте в рівних пропорціях нашатир із водою. Розчин матиме різкий неприємний запах. Щоб його нейтралізувати, додайте трохи яблучного оцту або лимонної кислоти.

Ця ж суміш допоможе очистити комір вовняної речі, що залоснився, пишуть "Харьковские известия ". Забруднення потрібно протерти змоченою в розчині оцту та нашатирю ганчіркою. Річ набуде нового вигляду.

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