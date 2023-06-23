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Колір одягу людини приваблює комарів: що краще не вдягати

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
pexels.com

Відмовившись від одягу певних кольорів ви станете менш привабливими для комах

Приємне проведення часу на свіжому повітрі в теплу пору року можуть у будь-який момент зіпсувати комарі. Існує широкий спектр засобів, які відлякують цих комах.

Як пише Express, забезпечити захист від комарів може правильний одяг. А точніше — його колір.

Комарі віддають перевагу темним місцям, а значить, їх приваблює і темний одяг. Тому для вечірньої прогулянки краще вибирати білі та світлі речі, а от про чорні та темно-сині — забути.

Одяг світлих кольорів не тільки відлякає комарів, а й охолодить шкіру у спекотний сезон. А ось темний одяг, як правило, зберігає тепло та вуглекислий газ, які й приваблюють комарів.

Ще один колір, якого варто уникати ввечері – червоний. Комарів приваблює червоний пігмент шкіри. Одяг того ж кольору також цікавитиме комах.

Хоча одяг певних кольорів і знизить ризик бути укушеним комаром, найкраще не гидувати репелентами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які натуральні засоби відлякають комарів від вашого будинку. Також ми ділилися порадами, як позбутися сверблячки після комариного укусу.

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#Комарі #Одяг #Лайфхак