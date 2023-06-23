Як охолодити ліжко у спеку без кондиціонера: простий лайфхак без зайвих витрат

Через спеку сон влітку може бути проблематичним

У літній період багато людей зазнають сильного дискомфорту через спеку, яка заважає швидко заснути. Щоб впоратися з нею, зазвичай використовують кондиціонери або вентилятори, проте вони можуть збільшити рахунки за електрику.

Однак, як повідомляє santeplus, є копійчаний лайфхак, який допоможе охолодити ліжко та зробити сон комфортнішим.

Все, що для цього потрібно, це пляшка (або кілька) із водою з-під крана, яку необхідно на кілька годин покласти в морозилку. Після того як вода замерзне, пляшку варто розмістити біля ліжка або на ньому, що дозволить охолодити його поверхню, а заразом і повітря навколо нього.

Звичайно, це рішення є тимчасовим, проте якщо кондиціонера або вентилятора під рукою немає, то воно стане непоганою бюджетною альтернативою.

Варто зазначити, що по мірі танення льоду на поверхні пляшки почне утворюватися конденсат, якого може бути досить багато. Щоб не мати проблем з калюжами, пляшку можна поставити в тазик або обгорнути її рушником.

До речі, обертання рушником знизить темпи нагрівання пляшки, а тому лід танутиме повільніше і цього "кондиціонера" вистачить на більш тривалий час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про шість способів охолодити салон автомобіля, якщо там немає кондиціонера.