Хитрість з оцтом та туалетним папером полегшить хатні справи: що потрібно зробити

Цей дешевий і простий домашній засіб допоможе очистити будь-яку поверхню та продезінфікувати її за лічені секунди.

Прибирання будинку часто вимагає використання безлічі різних засобів для чищення і сумішей для кожного типу поверхні. Крім того, на купівлю побутової хімії йде чимало грошей. Але для більшості таких засобів є не менш ефективна, але бюджетніша альтернатива.

Напевно, в кожному будинку є оцет і туалетний папір. Разом ці два засоби можна перетворити на ефективний засіб для чищення, здатний дезінфікувати всі типи поверхонь, знищувати бактерії, грибки та віруси за лічені секунди.

Як зробити засіб від бактерій та бруду своїми руками

Вам знадобиться туалетний папір та оцет. Об’єднавши їх ви отримаєте серветки, що дезінфікують, якими можна очищати всі види поверхонь, пише Elespanol.

Білий оцет відомий як гарний засіб для очищення та як натуральний дезінфікуючий засіб, який може знищувати бактерії й грибки. Крім того, він ефективний для видалення жиру і важких плям.

Туалетний папір має гарне поглинання, його можна використовувати у важкодоступних місцях.

Як зробити чистячі серветки з оцту та туалетного паперу

Налийте склянку білого оцту у пластиковий контейнер.

Опустіть цілий рулон туалетного паперу в ємність з оцтом і залиште на п’ять хвилин, щоб рідина ввібралася.

Після цього зніміть картон з паперу.

Потім покладіть туалетний папір в інший контейнер із кришкою. Таким чином ви отримаєте серветки, що дезінфікують.

Як користуватися серветками з оцту та туалетного паперу

При необхідності дістаньте з контейнера саморобну серветку, що дезінфікує, і помістіть її в те місце, яке ви хочете очистити. Дайте засобу подіяти кілька хвилин, приберіть папір, а потім протріть ділянку сухою тканиною.

Чищення дзеркал та вікон. Змішайте білий оцет із водою і використовуйте змочений у цьому розчині туалетний папір для очищення скляних поверхонь. Папір і оцет допоможуть видалити плями та нададуть блиск, не залишаючи слідів.

Освіжувач повітря у холодильнику. Змочіть шматок туалетного паперу в оцті та покладіть його на тарілку в холодильнику. Оцет допоможе поглинути неприємні запахи.

Видалення плям на одязі. Нанесіть суміш оцту та води на пляму на одязі та покладіть на нього шар туалетного паперу. Потім натисніть, щоб папір увібрав пляму. За необхідності повторіть процес перед пранням одягу.

Дезодорант для взуття. Покладіть туалетний папір з оцтом у взуття на ніч. Оцет допоможе усунути неприємні запахи та освіжити взуття.

Очищення побутової техніки. Змішайте оцет з водою і використовуйте туалетний папір для очищення внутрішньої частини мікрохвильової печі або духовки. Оцет діятиме як дезінфікуючий засіб і допоможе видалити плями та запахи.

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