Як повернути білизну шкіряному взуттю: лайфхак, який реально працює

Геніальний спосіб

Ті, хто віддає перевагу білим кросівкам, знайомі з неприємністю, коли взуття покрилося брудом і потемніло. Але як повернути друге життя своїм улюбленим спортивним кросівкам і їхню первісну білизну? Знайдено геніальний та простий метод, який справді працює.

Якщо простий пил або свіжий бруд з взуття легко видаляються, наприклад, за допомогою звичайної вологої серветки, то як звільнитися від бруду, що в’ївся? Звісно, існують хімчистки, але не всі можуть дозволити собі витратити на послуги кілька сотень гривень.

Існує ефективний лайфхак, який безумовно дозволить вашому білому шкіряному взуттю виглядати свіжим і оновленим, пише ukr.media.

Як почистити біле шкіряне взуття

Усі необхідні інгредієнти вже є у вас вдома. Просто візьміть невелику ємність, додайте трохи прального порошку, залийте наполовину перекисом водню і додайте одну секретну складову — звичайний оцет. Просто налийте трохи оцту в ємність із порошком та перекисом, візьміть стару зубну щітку та перемішайте. Потім розпочнеться утворення піни, якою слід почистити взуття. Повторюючи цей метод кілька разів, ви зможете повернути білому шкіряному взуттю його первісний білосніжний вигляд.

Раніше "Телеграф" писав, як повернути життя старому шкіряному взуттю. З одним лайфхаком воно буде мати такий самий вигляд, як при покупці.