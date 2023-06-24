Покладіть активоване вугілля в холодильник - і однією проблемою стане менше

Достатньо 15-20 таблеток

Ні для кого не секрет, що періодично необхідно проводити регулярне очищення холодильника, інакше в ньому почнуть поширюватися неприємні запахи та розмножуватися бактерії. Однак усунення запахів може бути вкрай складним, часто через те, що джерело смороду не завжди легко виявити.

Підійде для усунення неприємного запаху один дешевий аптечний засіб. Йдеться про активоване вугілля, пише pixelinform.

Як прибрати неприємний запах у холодильнику

Достатньо розмолоти 15-20 таблеток, висипати на тарілку і поставити посуд у холодильник. Протягом 2-3 днів ці таблетки абсорбують усі запахи. Таким чином можна забути про неприємні запахи протягом місяця. Однак краще не зловживати вугіллям.

Деякі господині вважають за краще використовувати інші продукти для розв'язання проблеми. Наприклад, цукор відмінно вбирає запахи, але після використання його слід відразу викинути.

Додамо, що активоване вугілля стандартно входить у кожну аптечку. Цей корисний засіб активно використовують не тільки у побуті, а й для городницьких справ.