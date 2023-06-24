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Деякі люди кладуть картоплю у взуття: навіщо вони це роблять

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Від зручності взуття багато залежить
Від зручності взуття багато залежить. Фото pexels.com

Влітку ноги часто набрякають і виникає проблема влізти в улюблену пару взуття

Багатьом знайома проблема з набряклістю ніг. У спеку це практично неминуче і спричиняє ще одну незручність — через набряки іноді неможливо влізти у своє взуття.

Існує кілька засобів трохи розтягнути взуття — від покупних до народних. Одним із найпростіших та економніших засобів для вирішення цього завдання є картопля.

Щоб розтягнути взуття, вам знадобиться 2 картоплини. Вибирайте плоди середніх розмірів. Їх не доведеться відварювати чи подрібнювати.

Вимийте та почистьте картоплю, оберніть її паперовими серветками та покладіть у взуття. Намагайтеся розташувати її ближче до носків. Щоб коренеплід не вискакував назовні, придавіть його чимось твердим та важким.

Взуття з картоплею всередині бажано поставити у прохолодне темне місце та залишити там на добу. Важливо знати, що у такий спосіб розтягнути взуття в районі п’яти не вийде.

Раніше "Телеграф" ділився хитрістю, яка позбавить неприємних і больових відчуттів під час ходьби на високих підборах.

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#Взуття #Картопля #Лайфхак