Деякі люди кладуть картоплю у взуття: навіщо вони це роблять
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Влітку ноги часто набрякають і виникає проблема влізти в улюблену пару взуття
Багатьом знайома проблема з набряклістю ніг. У спеку це практично неминуче і спричиняє ще одну незручність — через набряки іноді неможливо влізти у своє взуття.
Існує кілька засобів трохи розтягнути взуття — від покупних до народних. Одним із найпростіших та економніших засобів для вирішення цього завдання є картопля.
Щоб розтягнути взуття, вам знадобиться 2 картоплини. Вибирайте плоди середніх розмірів. Їх не доведеться відварювати чи подрібнювати.
Вимийте та почистьте картоплю, оберніть її паперовими серветками та покладіть у взуття. Намагайтеся розташувати її ближче до носків. Щоб коренеплід не вискакував назовні, придавіть його чимось твердим та важким.
Взуття з картоплею всередині бажано поставити у прохолодне темне місце та залишити там на добу. Важливо знати, що у такий спосіб розтягнути взуття в районі п’яти не вийде.
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