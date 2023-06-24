П’ять хвилин і жодних проблем: прибираємо катишки з одягу за допомогою простих підручних засобів

Можна позбавитися проблеми без спеціальної машинки

Потрібно стежити за тим, щоб речі були чистими та охайними, без ворсу та шерсті домашніх тварин, які псують зовнішній вигляд вбрання, а також без катишків, які є однією з найпоширеніших проблем. Але, як виявилося, їх можна легко позбутися.

Експерти розповіли, що прибрати катишки з речей можна не лише за допомогою спеціальної машинки, а й простих підручних засобів, які точно знайдуться у кожної господині. Детальніше про це розказано у матеріалі Life.fakty.

Як прибрати катишки з одягу

Бритва

Мабуть, це один із найпопулярніших варіантів порятунку від катишок в домашніх умовах. Візьміть станок, натягніть трохи свою річ й акуратно проведіть бритвою, тільки виконуйте процедуру акуратно, щоб не порізатися.

Пемза

Ще один засіб, який можна знайти в кожній ванній і він теж допоможе вирішити проблему. Візьміть жорсткий камінчик, натягніть проблемну ділянку одягу та плавними рухами видаліть катишки.

Гребінець

Візьміть гребінець з дрібними зубцями і просто плавними рухами проведіть по ходу розташування волосків. Натягувати річ не треба. Цей спосіб добре підійде пухнастим і кудлатим виробам.

Зубна щітка

Візьміть зубну щітку з м’якою щетиною та проведіть уздовж волокон, прибираючи з тканини катишки. Найкраще цей лайфхак діє з речами з ангори, мохера та кашеміру. Для надання одягу колишньої пухнасті, його можна сполоснути в розчині оцту та води.

Скотч

З катишками, шерстю тварин, ворсом та іншим сміттям чудово справляється липка стрічка. Пройдіться скотчем по проблемним місцям на одязі, притискаючи його до тканини й різко відриваючи. Намагайтеся захопити якомога більше катишків.

"Телеграф" писав раніше, як легко прибрати з білого одягу плями від чаю. Знадобиться всього два простих засоби.