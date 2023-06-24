Допоможе копійчаний засіб: як позбутися плісняви у ванній кімнаті

Пліснява може стати причиною серйозних захворювань

Кожна господиня повинна стежити за тим, щоб її ванна сяяла чистотою, але мало хто знає, як ефективно позбутися плісняви, що зазвичай осідає на стінах, стелях й швах плитки. Не всі навіть розрекламовані засоби для чищення справляються з цією проблемою.

Але є лайфхак, про який експерти розповіли в матеріалі Life.fakty, здатний зробити вашу ванну чистою, тим самим захистивши здоров’я, адже пліснява у великій концентрації здатна нашкодити організму.

Як прибрати плісняву у ванній кімнаті

Для приготування розчину, здатного впоратися з грибком, знадобиться лише два інгредієнти – вода та харчова сода. Але перш ніж обробляти приміщення, потрібно спочатку добре провітрити і вимити стіни, підлогу, стелю звичайним миючим засобом. Залишки приберіть серветкою.

Потім змішайте чайну ложку харчової соди у склянці теплої води (на кожні 150 мл – 1 ч. л. соди). В результаті у вас має з’явитися густа біла паста. За допомогою губки нанесіть її на забруднені ділянки у ванній, особливу увагу приділяючи кутам. Розподіліть пасту, втираючи в уражені місця, щоб пліснява була покрита товстим шаром. Залишіть розчин на кілька годин, щоб сода могла зруйнувати плісняву.

За допомогою губки або щітки видаліть залишки харчової соди, промийте поверхні водою. Для додаткового очищення та нейтралізації запахів можна обробити ванну кімнату розчином оцту та води.

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