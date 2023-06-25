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Плями від поту гарантовано зникнуть: допоможе простий засіб

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
freepik.com

Саморобний засіб позбавить жовтих плям

Кожній людині знайома ситуація, коли попри використання антиперспіранту на одязі з’являються стійкі плями від поту. Найчастіше жовті плями проступають під пахвами, але іноді з’являються в області коміра.

Вивести плями від поту не так вже й складно, якщо використовувати простий засіб із компонентів, які є у кожному будинку. Рецептом цього засобу від плям поділилася блогер @itsnicolejaques у TikTok.

Вона пропонує змішати одну частину засобу для миття посуду та 2 частини перекису водню. Отриманою рідиною за допомогою старої зубної щітки натерти пляму, зверху присипати її харчовою содою і залишити на годину. Після закінчення часу потрібно випрати річ як завжди.

Якщо потрібно видалити плями поту з кольорового одягу, блогер радить замочити річ у суміші холодної води та білого оцту на 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху у шафі.

Теги:
#Плями #Прання #Лайфхак