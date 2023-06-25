Плями від поту гарантовано зникнуть: допоможе простий засіб
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Саморобний засіб позбавить жовтих плям
Кожній людині знайома ситуація, коли попри використання антиперспіранту на одязі з’являються стійкі плями від поту. Найчастіше жовті плями проступають під пахвами, але іноді з’являються в області коміра.
Вивести плями від поту не так вже й складно, якщо використовувати простий засіб із компонентів, які є у кожному будинку. Рецептом цього засобу від плям поділилася блогер @itsnicolejaques у TikTok.
Вона пропонує змішати одну частину засобу для миття посуду та 2 частини перекису водню. Отриманою рідиною за допомогою старої зубної щітки натерти пляму, зверху присипати її харчовою содою і залишити на годину. Після закінчення часу потрібно випрати річ як завжди.
Якщо потрібно видалити плями поту з кольорового одягу, блогер радить замочити річ у суміші холодної води та білого оцту на 20 хвилин.
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