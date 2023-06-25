Як повісити картину без цвяхів: ви здивуєтеся цьому трюку

Знайома проблема мешканцям панельних будинків

Власники квартир у панельних будинках часто стикаються із проблемною ситуацією з картиною, яку вони не можуть повісити через складнощі зі свердлінням отворів у залізобетонних стінах. Замість ховати витвір мистецтва під ліжком, можна скористатися одним лайфхаком, який дозволить обійти цю проблему.

Для обробки гранітних шматочків, замурованих усередині стін панельного будинку, звичайне свердло не застосовується. Не є рішенням і використання перфоратора для пророблення стіни заради одного дюбеля. Щоб уникнути зайвого клопоту і одночасно прикрасити свій дім новою картиною, достатньо скористатися трьома предметами: клеєм, канцелярським ножем та кнопкою. Про це пише "Хочу".

Як повісити картину без цвяхів

Перед початком роботи позначте місце на шпалерах, де ви хочете повісити картину. Використовуючи канцелярський ніж, зробіть хрестоподібний розріз та відігніть невеликі шматочки шпалер.

Нанесіть клей на стіну без шпалер і дайте йому повністю висохнути.

Приклейте канцелярську кнопку на стіну, попередньо загнув її язичок вгору. Якщо розмір картини перевищує формат А5, можна замість кнопки використати невеликий гачок для одягу.

Переконайтеся, що гачок, на якому висітиме картина, надійно закріплений на стіні.

Потім поверніть шпалери на місце і впевнено повісьте на нього ваш художній твір.

Раніше ми писали, як зробити домашній суперклей. За цим рецептом він легко зможе склеювати дерево та картон.