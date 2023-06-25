Позбавляємося запаху вогкості у ванній кімнаті раз і назавжди: потрібно всього два засоби

Не поспішайте купувати дорогі дезінфікуючі засоби

У ванній кімнаті завжди потрібно, щоб було чисто і приємно пахло, але багато господинь стикаються з проблемою підвищеної вологості в приміщенні, через яку виникає неприємний запах вогкості, а позбутися його не так вже й просто.

Однак, є прості "копійчані" засоби, завдяки яким проблема усувається дуже швидко та ефективно. Експерти у матеріалі Life.fakty поділилися маленькими "хитрощами".

Як позбутися запаху вогкості у ванній

Харчова сода

Це найкращий альтернативний варіант розрекламованій "хімії". Візьміть три столові ложки харчової соди, додайте в злив і залийте оцтом. Закрийте злив пробкою, щоб речовини всередині вступили в реакцію. Залишіть на одну годину, а потім ретельно змийте водою.

Розчин хлору

Якщо причиною неприємного запаху є пліснява, яка утворилася на плитці та стелях у ванній, тоді протріть ці поверхні розчином хлору. Але тільки перед процедурою надягніть рукавички та інші захисні елементи одягу.

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