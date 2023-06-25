Іменини Серафима у 2023 році: усі дні, коли Серафим святкує День ангела
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Не всі знають історію походження цього імені
Ім’я Серафим на сьогоднішній день вважається рідкісним, проте є давнім і має цікаву історію. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення цього імені, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Серафима.
Значення імені Серафим
Це ім’я виникло за часів поширення християнства від найменування шестикрилих біблійних ангелів, і з давньоєврейської "серафим" перекладається як "вогняний". Це ім’я шанується як православною, так і католицькою церквою, при цьому воно має і більш популярну жіночу форму Серафима.
Прийнято вважати, що носії імені Серафим — люди вольові, впевнені у собі і знаючі собі ціну. Вони товариські, позитивні, є надійними та цікавими друзями. Серафими легко просуваються кар’єрними сходами, а в особистому житті є хазяйновитими і турботливими партнерами.
Коли День Ангела Серафима?
Носії імені Серафим відзначають іменини близько двадцяти разів на рік за церковним православним календарем:
- 15 січня, 27 червня, 1 серпня, 10 серпня, — преподобний Серафим Саровський;
- 5 лютого, — Серафим Булашов;
- 17 лютого, — Серафим Вавілов;
- 3 квітня, — преподобний Серафим Вирицький (Муравйов);
- 11 серпня, — Серафим Богословський;
- 26 серпня, — Серафим Звездинський;
- 6 вересня, — Серафим Шахмут;
- 10 вересня, — Серафим Кузьмін;
- 30 вересня, — Серафим Кулаков;
- 13 жовтня, — Серафим Василенко;
- 21 жовтня, — Серафим Щелоков;
- 4 листопада, — Серафим Самойлович;
- 23 листопада, — Серафим Гущин;
- 6 грудня, — Серафим Тьєвар;
- 8 грудня, — Серафим Остроумов;
- 10 грудня, — Серафим Крестьянінов;
- 11 грудня, — Серафим Чичагов;
- 17 грудня, — єпископ Серафим.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні відзначаються усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.