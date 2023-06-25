Іменини Серафима у 2023 році: усі дні, коли Серафим святкує День ангела

Не всі знають історію походження цього імені

Ім’я Серафим на сьогоднішній день вважається рідкісним, проте є давнім і має цікаву історію. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення цього імені, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Серафима.

Значення імені Серафим

Це ім’я виникло за часів поширення християнства від найменування шестикрилих біблійних ангелів, і з давньоєврейської "серафим" перекладається як "вогняний". Це ім’я шанується як православною, так і католицькою церквою, при цьому воно має і більш популярну жіночу форму Серафима.

Прийнято вважати, що носії імені Серафим — люди вольові, впевнені у собі і знаючі собі ціну. Вони товариські, позитивні, є надійними та цікавими друзями. Серафими легко просуваються кар’єрними сходами, а в особистому житті є хазяйновитими і турботливими партнерами.

Коли День Ангела Серафима?

Носії імені Серафим відзначають іменини близько двадцяти разів на рік за церковним православним календарем:

15 січня, 27 червня, 1 серпня, 10 серпня, — преподобний Серафим Саровський ;

; 5 лютого, — Серафим Булашов;

17 лютого, — Серафим Вавілов;

3 квітня, — преподобний Серафим Вирицький (Муравйов);

11 серпня, — Серафим Богословський;

26 серпня, — Серафим Звездинський;

6 вересня, — Серафим Шахмут;

10 вересня, — Серафим Кузьмін;

30 вересня, — Серафим Кулаков;

13 жовтня, — Серафим Василенко;

21 жовтня, — Серафим Щелоков;

4 листопада, — Серафим Самойлович;

23 листопада, — Серафим Гущин;

6 грудня, — Серафим Тьєвар;

8 грудня, — Серафим Остроумов;

10 грудня, — Серафим Крестьянінов;

11 грудня, — Серафим Чичагов;

17 грудня, — єпископ Серафим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні відзначаються усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.