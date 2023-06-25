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Именины Серафима в 2023 году: все дни, когда Серафим празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Рассказываем про значение имени Серафим и когда у него День ангела Новость обновлена 25 июня 2023, 16:47
Рассказываем про значение имени Серафим и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

Не все знают историю происхождения этого имени

Имя Серафим на сегодняшний день считается редким, однако является древним и имеет интересную историю. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Серафима.

Значение имени Серафим

Это имя возникло во времена распространения христианства от наименования шестикрылых библейских ангелов и с древнееврейского "серафим" переводится как "огненный". Это имя почитается как православной, так и католической церковью, при этом у него есть и более популярная женская форма Серафима.

Принято считать, что носители имени Серафим, — люди волевые, уверенные в себе и знающие себе цену. Они общительны, позитивны, являются надежными и интересными друзьями. Серафимы легко продвигаются по карьерной лестнице, а в личной жизни выступают хозяйственными и заботливыми партнерами.

Когда День ангела Серафима?

Носители имени Серафим отмечают именины около двадцати раз в году по церковному православному календарю:

  • 15 января, 27 июня, 1 августа, 10 августа, — преподобный Серафим Саровский;
  • 5 февраля, — Серафим Булашов;
  • 17 февраля, — Серафим Вавилов;
  • 3 апреля, — преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев);
  • 11 августа, — Серафим Богословский;
  • 26 августа, — Серафим Звездинский;
  • 6 сентября, — Серафим Шахмуть;
  • 10 сентября, — Серафим Кузьмин;
  • 30 сентября, — Серафим Кулаков;
  • 13 октября, — Серафим Василенко;
  • 21 октября, — Серафим Щелоков;
  • 4 ноября, — Серафим Самойлович;
  • 23 ноября, — Серафим Гущин;
  • 6 декабря, — Серафим Тьевар;
  • 8 декабря, — Серафим Остроумов;
  • 10 декабря, — Серафим Крестьянинов;
  • 11 декабря, — Серафим Чичагов;
  • 17 декабря, — епископ Серафим.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.

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