Именины Серафима в 2023 году: все дни, когда Серафим празднует День ангела

Не все знают историю происхождения этого имени

Имя Серафим на сегодняшний день считается редким, однако является древним и имеет интересную историю. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Серафима.

Значение имени Серафим

Это имя возникло во времена распространения христианства от наименования шестикрылых библейских ангелов и с древнееврейского "серафим" переводится как "огненный". Это имя почитается как православной, так и католической церковью, при этом у него есть и более популярная женская форма Серафима.

Принято считать, что носители имени Серафим, — люди волевые, уверенные в себе и знающие себе цену. Они общительны, позитивны, являются надежными и интересными друзьями. Серафимы легко продвигаются по карьерной лестнице, а в личной жизни выступают хозяйственными и заботливыми партнерами.

Когда День ангела Серафима?

Носители имени Серафим отмечают именины около двадцати раз в году по церковному православному календарю:

15 января, 27 июня, 1 августа, 10 августа, — преподобный Серафим Саровский ;

; 5 февраля, — Серафим Булашов;

17 февраля, — Серафим Вавилов;

3 апреля, — преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев);

11 августа, — Серафим Богословский;

26 августа, — Серафим Звездинский;

6 сентября, — Серафим Шахмуть;

10 сентября, — Серафим Кузьмин;

30 сентября, — Серафим Кулаков;

13 октября, — Серафим Василенко;

21 октября, — Серафим Щелоков;

4 ноября, — Серафим Самойлович;

23 ноября, — Серафим Гущин;

6 декабря, — Серафим Тьевар;

8 декабря, — Серафим Остроумов;

10 декабря, — Серафим Крестьянинов;

11 декабря, — Серафим Чичагов;

17 декабря, — епископ Серафим.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.