Именины Серафима в 2023 году: все дни, когда Серафим празднует День ангела
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Не все знают историю происхождения этого имени
Имя Серафим на сегодняшний день считается редким, однако является древним и имеет интересную историю. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Серафима.
Значение имени Серафим
Это имя возникло во времена распространения христианства от наименования шестикрылых библейских ангелов и с древнееврейского "серафим" переводится как "огненный". Это имя почитается как православной, так и католической церковью, при этом у него есть и более популярная женская форма Серафима.
Принято считать, что носители имени Серафим, — люди волевые, уверенные в себе и знающие себе цену. Они общительны, позитивны, являются надежными и интересными друзьями. Серафимы легко продвигаются по карьерной лестнице, а в личной жизни выступают хозяйственными и заботливыми партнерами.
Когда День ангела Серафима?
Носители имени Серафим отмечают именины около двадцати раз в году по церковному православному календарю:
- 15 января, 27 июня, 1 августа, 10 августа, — преподобный Серафим Саровский;
- 5 февраля, — Серафим Булашов;
- 17 февраля, — Серафим Вавилов;
- 3 апреля, — преподобный Серафим Вырицкий (Муравьев);
- 11 августа, — Серафим Богословский;
- 26 августа, — Серафим Звездинский;
- 6 сентября, — Серафим Шахмуть;
- 10 сентября, — Серафим Кузьмин;
- 30 сентября, — Серафим Кулаков;
- 13 октября, — Серафим Василенко;
- 21 октября, — Серафим Щелоков;
- 4 ноября, — Серафим Самойлович;
- 23 ноября, — Серафим Гущин;
- 6 декабря, — Серафим Тьевар;
- 8 декабря, — Серафим Остроумов;
- 10 декабря, — Серафим Крестьянинов;
- 11 декабря, — Серафим Чичагов;
- 17 декабря, — епископ Серафим.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.