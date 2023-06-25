Не буде черствіти і збереже смак: як правильно зберігати хліб у спеку

Хліб має короткий термін придатності

Без хліба практично не обходиться жоден прийом їжі, тому що він смачний, особливо свіжоспечений, а також корисний. Єдиний мінус продукту в тому, що в нього занадто короткий термін придатності, а в спеку він може швидко запліснівніти.

Але якщо зберігати його у правильних умовах, тоді він збереже свій смак і довше залишатиметься свіжим. Експерти в матеріалі Express розповіли, де його зберігати найкраще.

Як зберігати хліб влітку

Як не дивно, але в хлібниці продукт краще не залишати через високу температуру та вологість. Контейнери з темного дерева виготовлені спеціально для випічки, але вони не будуть настільки ефективні, коли зовні тепле повітря. Зберігати хліб у холодильнику теж ідея не з найкращих. Він може забезпечити прохолоду, проте при такому способі зберігання може зіпсуватися смак та текстуру продукту.

За словами німецького експерта з харчування Біргіт Бренделя, найоптимальнішим місцем є керамічні та глиняні контейнери, тому що вони забезпечують правильний обмін повітря та вологи. А це запобігає появі плісняви, тому хліб не зіпсується.

А ось паперових та поліетиленових пакетів слід уникати у теплу погоду, оскільки вони перешкоджають циркуляції повітря, що необхідно для збереження хліба.

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