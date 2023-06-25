Устілки очистяться за дві секунди: прати їх не доведеться

На устілках відкритого взуття дуже швидко з’являються чорні плями

Влітку для багатьох стає знайомою проблема із сильним забрудненням устілок. Якщо закрите взуття можна хоч якось захистити від бруду, то з босоніжками, шльопанцями та іншим літнім взуттям такі трюки не проходять. Пил і пісок, змішуючись із потом, роблять устілки взуття неестетичними на вигляд.

"Телеграф" розповість, як дуже швидко позбавитися темних плям на устілках без миття взуття.

Щоб очистити устілки в босоніжках або шльопанцях вам знадобиться ватяний диск та міцелярна вода. Змоченим у косметичному продукті диском необхідно протерти забруднену поверхню. Через хвилин 20, коли рідина випарується, взуття знову буде чистим. Міцелярна вода змиє забруднення та видалить неприємний запах.

Процедуру рекомендується повторювати раз на тиждень. Цей же спосіб стане в пригоді для очищення приклеєних устілок у закритому взутті.

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