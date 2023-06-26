Навіщо треба гладити лінолеум: рятувальна хитрість для підлоги

Відмінна порада, яка врятує покриття для підлоги

Лінолеум, попри свою міцність, може бути пошкоджений під час сильних механічних навантажень. Це може статися раптово під час ремонту, через важкі меблі або помилки, допущені при укладанні.

Звичайно, такі дефекти можуть істотно зіпсувати вигляд покриття, особливо якщо ви вирішили пересунути меблі. Не поспішайте засмучуватися і замислюватися про заміну покриття для підлоги, адже проблему можна легко усунути всього за кілька хвилин. Про це пише cpykami.

Як усунути пошкодження на лінолеумі

Щоб виправити пошкодження на лінолеумі, достатньо помістити на нього складений удвічі шматочок паперу для випічки і пропрасувати гарячою праскою. Завдяки теплу лінолеум швидко відновиться і пошкодження стане майже непомітним.

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