Більше ніяких неприємних запахів з холодильника: всього один засіб вирішить проблему в найкоротший термін

Більше ніяких неприємних запахів, і ваш холодильник пахне чистотою та свіжістю

Неприємний запах із холодильника – досить поширена проблема, з якою часто стикаються господині. На щастя, на нашій кухні завжди є "помічники", які з легкістю позбавлять нас будь-яких ароматів і забруднень.

Якщо у вашому холодильнику оселилися не зовсім смачні запахи, настав час провести хороше чищення та ароматизацію. І звичайна харчова сода – хороший помічник у цьому, пише портал santeplus.

Харчова сода — це чудовий дезодорант, який допомагає усунути сильні запахи та поглинути неприємні запахи в холодильнику. І використати її дуже просто.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

Почніть із спорожнення холодильника. Після цього приготуйте засіб, що очищає, змішавши в чашку харчової соди з чашкою води. Змочіть ганчірку у розчині і протріть всі поверхні холодильника. Потім розпорошіть розведений оцет на поверхні холодильника і дайте йому подіяти протягом декількох хвилин, перш ніж змити.

Також, щоб дезодорація була ефективною, поставте миску із цим білим порошком поруч із продуктами. Це збільшить ймовірність того, що смердючі молекули їжі будуть поглинені продуктом. Достатньо покласти всього 3 столові ложки в якусь місткість.

Повторюйте операцію один раз на місяць для більшої ефективності.

А ось позбавитися неприємного запаху в туалеті вам допоможе пінка для гоління. Виявляється, це чудовий помічник при митті унітазу.