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Що робити, щоб взуття не натирало ноги: корисні поради

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
freepik.com

Розповідаємо, як носити улюблену пару взуття без мозолів

Мозолі та водянки на ногах не тільки завдають болю, але й псують настрій. Якщо вони з’являються через тісне взуття, можна спробувати його розтягнути. Про декілька способів зробити це ми розповідали раніше.

Якщо мозолі з’являються з якоїсь іншої причини, спробуйте один з цих лайфхаків.

  1. Лейкопластир. Найкраще попередити появу мозолів. Якщо ви взули нову пару і ще не знаєте, якою вона буде в носінні, запасіться лейкопластирем і при перших дискомфортних відчуттях заклейте проблемне місце.
  2. Якщо взуття натирає пальці, розв'язати проблему допоможуть силіконові роздільники. Вони виключать тертя пальців об взуття чи один від одного.
  3. Вазелін також допоможе у боротьбі з натиранням. Нанесіть його на місця, де взуття натирає.
  4. Якщо взуття натирає через те, що ноги в ньому потіють, виправити ситуацію допоможе антиперспірант. Чисту стопу збризкайте дезодорантом або змастіть тальковим дезодорантом.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка хитрість допоможе носити взуття на високих підборах і не відчувати біль.

Теги:
#Взуття #Мозолі #Лайфхак