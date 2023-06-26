Що робити, щоб взуття не натирало ноги: корисні поради

Розповідаємо, як носити улюблену пару взуття без мозолів

Мозолі та водянки на ногах не тільки завдають болю, але й псують настрій. Якщо вони з’являються через тісне взуття, можна спробувати його розтягнути. Про декілька способів зробити це ми розповідали раніше.

Якщо мозолі з’являються з якоїсь іншої причини, спробуйте один з цих лайфхаків.

Лейкопластир. Найкраще попередити появу мозолів. Якщо ви взули нову пару і ще не знаєте, якою вона буде в носінні, запасіться лейкопластирем і при перших дискомфортних відчуттях заклейте проблемне місце. Якщо взуття натирає пальці, розв'язати проблему допоможуть силіконові роздільники. Вони виключать тертя пальців об взуття чи один від одного. Вазелін також допоможе у боротьбі з натиранням. Нанесіть його на місця, де взуття натирає. Якщо взуття натирає через те, що ноги в ньому потіють, виправити ситуацію допоможе антиперспірант. Чисту стопу збризкайте дезодорантом або змастіть тальковим дезодорантом.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка хитрість допоможе носити взуття на високих підборах і не відчувати біль.