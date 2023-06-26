Це слід знати кожному: де і за якої температури в будинку повинні зберігатися ліки

Важливо враховувати три фактори — температуру, вологість та освітленість

У будинку завжди має бути аптечка, особливо якщо у вас є діти, але ліки в ній повинні зберігатися за певних умов, щоб препарат не зіпсувався завчасно та зберіг усі свої лікувальні властивості.

Експерти в матеріалі Segodnya розповіли, де краще зберігати лікарські засоби і якою, як правило, повинна бути оптимальна температура.

Як зберігати вдома ліки

Більшість ліків повинні знаходитися в сухому, прохолодному і захищеному від сонячних променів місці, а також подалі від будь-яких приладів, які нагріваються. Але, щоб ознайомитися з умовами зберігання препарату, прочитайте уважно інструкцію.

Якщо написано, що ліки потрібно зберігати при "кімнатній температурі" або вона не вказана зовсім, тоді це означає, що оптимальною є +15 до +25 градусів Цельсія. Якщо ж зазначено, що треба ліки зберігати в "холодному місці", тоді потрібна температура від +8 до +15 градусів Цельсія.

Якщо зазначено, що препарат необхідно зберігати в сухому місці, значить йому потрібне приміщення, де вологість повітря становить не більше 60%.

Найоптимальнішим місцем для аптечки є передпокій або комора. У ванній кімнаті ліки зберігати не можна, бо там підвищена вологість, на кухні буває надто спекотно, а на підвіконні — надто сонячно.

Якщо у вас є діти, зберігайте ліки так, щоб вони не змогли самостійно дістатися до них і навіть не знали, де вони лежать. В іншому випадку, дитині стане цікаво і вона може залізти в аптечку, а це призведе до негативних наслідків.

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