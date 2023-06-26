Довго мучитися не доведеться: несподівана річ очистить решітку гриль

З підручних предметів можна зробити чудову річ для очищення решітки від нагару

Сезон відпочинку на природі, а разом з ним і сезон шашликів у розпалі. Любителі смажити м’ясо на мангалі достеменно знають, як важко відмити решітку гриль від нагару.

Для очищення хтось використовує жорсткі щітки, хтось просто прожарює метал, а хтось натирає решітку різними засобами. Є ще один несподіваний, але простий та ефективний спосіб відмити гриль після запікання м’яса.

Щоб очистити решітку гриль знадобляться ножиці, маркер та непотрібна пластикова карта.

Прикладіть картку до решітки, яку потрібно буде очистити та за допомогою маркера нанесіть позначки, що позначають відстань між прутами. За допомогою ножиць на місці відміток потрібно вирізати невеликі отвори й після цього у вас буде інструмент для очищення решітки.

Для видалення нагару з гриля залишиться пройтися по ньому зубчастою стороною картки.

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