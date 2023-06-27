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Не всі про це знають: експерти відповіли, чи безпечно заряджати смартфон по 3-4 рази на день

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Скільки разів на день можна заряджати смартфон
Скільки разів на день можна заряджати смартфон. Фото Freepik

Не варто використовувати правило:розряджай телефон у нуль, а потім заряджай до 100%

Смартфон для сучасної людини практично незамінна річ, яка виконує безліч різних функцій, тому важливо, щоб гаджет завжди був заряджений та нормально функціонував. Але й зловживати зарядкою також не варто.

Експерти в матеріалі Gear Patrol розповіли, чи можна заряджати пристрій по 3-4 рази на день без шкоди для акумулятора і що важливо враховувати, щоб телефон не видавав збій і якісно працював.

Скільки разів на день можна заряджати смартфон

За словами фахівців, улюблений гаджет слід потроху заряджати протягом дня. Сучасні літій-іонні акумулятори, встановлені у більшості смартфонів, люблять заряджатися по 5-10 відсотків. Але не варто в жодному разі чекати, коли зарядка досягне 100 відсотків, бо так можна зіпсувати батарею. Найкраще протягом дня підтримувати акумулятор у діапазоні 30-80 відсотків.

Якщо ви кожен день майже до 20-10 відсотків розряджатимете свій телефон, а потім підніматимете до 100-відсоткового рівня, то ваша батарея довго не проживає, а це вплине негативно на роботу пристрою.

"Телеграф" писав раніше, які хитрощі можна використати, щоб зарядити телефон швидше. Це буде дуже корисно людям, які завжди кудись поспішають.

Теги:
#Поради #Смартфон #Зарядка