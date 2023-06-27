Мурахи обходитимуть ваш будинок стороною: ефективна хитрість, як відвадити комах

Відмінний природний спосіб відлякати мурах, не вбиваючи їх

Мурахи завжди знаходять спосіб проникнути у ваш будинок, і хоча вони досить нешкідливі, їхня присутність все одно впливає на наш комфорт. Якщо вам знайома ця проблема, тоді ця ефективна порада, як позбутися комах, вам точно знадобиться.

Оцет — це чудовий засіб для боротьби з навалою мурах, адже ці маленькі істоти ненавидять його сильний запах, пише santeplus. Крім того, цей продукт впливає і на поведінку мурах, блокуючи їх сліди, не даючи рухатися далі.

Як вивести мурах з дому за допомогою оцту

Вам знадобиться:

Вода

Оцет

Ефірна олія (м’ятна, лимонна або апельсинова…)

Пляшка з розпилювачем

Що робити:

Крок 1: Визначте джерело зараження

Немає сенсу боротися з навалою мурах, якщо ви не ідентифікуєте їхнє гніздо. Виконайте сліди мурах, щоб дізнатися заражені місця та точки входу.

Крок 2: Приготуйте розчин

У пульверизаторі змішайте рівні частини води та білого оцту. І додайте кілька крапель ефірної олії в суміш у розпилювачі і добре струсіть розчин!

Крок 3: Розпорошіть суміш біля точки входу

Використовуйте розчин, щоб розпорошити його на всі точки входу та заражені ділянки вашого будинку. Розпиліть розчин на вікна, двері, плінтуси, мурашині стежки та заражені ділянки і дайте суміші постояти близько години, щоб ефект був оптимальним.

На жаль, вашу роботу ще не закінчено! Для досягнення очікуваних результатів необхідно повторювати цю операцію кілька разів на тиждень.

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